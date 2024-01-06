Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді

У фіналі суперницею українки буде Гофф

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла Сию Ван (71) з Китаю у півфіналі ASB Classic WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Матч тривав 2 години 11 хвилин. Еліна шість разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів.

У фіналі суперницею Світоліної буде американка Корі Гофф, яка у півфіналі впевнено переграла свою співвітчизницю Емму Наварро (6:3, 6:1).

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Еліна Світоліна перемогла чешку Маріє Боузкову (6:0, 6:3).

ASB Classic - WTA 250

Окленд, Нова Зеландія

Хард

Призовий фонд - $267,082

1/2 фіналу, 6 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Ван Сию (Чехія) 2:6, 6:4, 6:3

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