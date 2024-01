Названо юридичну перешкоду зимовому трансферу Довбика

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№25 WTA) мала чималі проблеми у матчі з китаянкою Ван Сіюй (№71 WTA) у півфіналі турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Про це заявила сама тенісистка.

Elina Svitolina after reaching 21st career final in Auckland:



“It was really difficult today for me. I had really tough matches in the first 3 rounds. Finishing yesterday.. going to bed at 2 a.m. It wasn’t easy. I tried to push myself. I played like there’s no tomorrow. I just… pic.twitter.com/jzLisQN9DC