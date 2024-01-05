Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла представницю Чехії Марі Боузкову (36) у третьому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Еліна тричі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.
У півфіналі суперницею Світоліни буде Сію Ван (71) з Китаю.
ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд - $267,082
1/4 фіналу, 05 січня
Еліна Світоліна (Україна) - Маріє Боузкова (Чехія) 6:0, 6:3
Раніше Цуренко програла Паррі.