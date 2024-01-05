Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді

Світоліна побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла представницю Чехії Марі Боузкову (36) у третьому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Еліна тричі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.

У півфіналі суперницею Світоліни буде Сію Ван (71) з Китаю.

ASB Classic - WTA 250

Окленд, Нова Зеландія

Хард

Призовий фонд - $267,082

1/4 фіналу, 05 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Маріє Боузкова (Чехія) 6:0, 6:3

Раніше Цуренко програла Паррі.