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Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді

Світоліна побореться за вихід у фінал турніру
Сьогодні 12:08 665 0
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді
#Боузкова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла представницю Чехії Марі Боузкову (36) у третьому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Еліна тричі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.

У півфіналі суперницею Світоліни буде Сію Ван (71) з Китаю.

ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд - $267,082
1/4 фіналу, 05 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Маріє Боузкова (Чехія) 6:0, 6:3

Раніше Цуренко програла Паррі.

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