Світоліна та Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у Лінці

Турнір стартує 29 січня

Українські тенісистки Еліна Світоліна (25) та Ангеліна Калініна (27) планують зіграти на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Турнір пройде одразу після завершення Australian Open 2024 – з 29 січня по 4 лютого. Також свою участь у ньому вже підтвердили Маркета Вондроушова, Донна Векич, Жасмін Паоліні, Каміла Джорджі та Елізе Мертенс.

Турнір у Лінці матиме статус WTA 500 починаючи саме з цього року. Раніше він належав до категорії WTA 250.

Раніше Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді.