Світоліна та Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у Лінці

Джерело - btu.org.ua.
Українські тенісистки Еліна Світоліна (25) та Ангеліна Калініна (27) планують зіграти на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Турнір пройде одразу після завершення Australian Open 2024 – з 29 січня по 4 лютого. Також свою участь у ньому вже підтвердили Маркета Вондроушова, Донна Векич, Жасмін Паоліні, Каміла Джорджі та Елізе Мертенс.
Турнір у Лінці матиме статус WTA 500 починаючи саме з цього року. Раніше він належав до категорії WTA 250.
Раніше Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді.