Світоліна: Задоволена початком свого сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) зіграла чудовий матч проти представниці Великої Британії Емми Радукану (301) у другому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це був справді чудовий матч від нас обох, Емма теж зіграла чудово. Було дуже важко у фізичному плані. Сподіваюся, що відновлюся до завтрашнього матчу. І сподіваюся, що глядачі завтра також прийдуть підтримати мене і надати сили.

Я дуже задоволена своїм початком сезону тут, на цьому турнірі. Я відіграла два класні матчі: спочатку проти Возняцьки, а тепер проти Радукану. Вони обидві грали дуже добре. Я рада, що змогла впоратися з тиском у важливі моменти, рада, що почала сезон із двох перемог", - розповіла Світоліна.