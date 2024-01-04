Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 780
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
Сьогодні 15:40 73
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 15:00 2101 1
Ягупова перейшла у Валенсію
Сьогодні 14:50 118
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 14:00 2051
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8530
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 11:24 14877
У матчі Світоліної та Радукану розпочинається третій вирішальний сет
Сьогодні 10:01 1034
Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня
Сьогодні 07:22 727
Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 00:10 1564
Прямі трансляції

Світоліна: Задоволена початком свого сезону

Еліна Світоліна прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Окленді.
Сьогодні 14:10 219 0
Світоліна: Задоволена початком свого сезону
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) зіграла чудовий матч проти представниці Великої Британії Емми Радукану (301) у другому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це був справді чудовий матч від нас обох, Емма теж зіграла чудово. Було дуже важко у фізичному плані. Сподіваюся, що відновлюся до завтрашнього матчу. І сподіваюся, що глядачі завтра також прийдуть підтримати мене і надати сили.

Я дуже задоволена своїм початком сезону тут, на цьому турнірі. Я відіграла два класні матчі: спочатку проти Возняцьки, а тепер проти Радукану. Вони обидві грали дуже добре. Я рада, що змогла впоратися з тиском у важливі моменти, рада, що почала сезон із двох перемог", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17610
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 37468
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 2101 1
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід 2051
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14877
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8530
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46534
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34483
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44651 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21606
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52260 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15065 2