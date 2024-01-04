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Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді

Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Окленді
Сьогодні 10:38 540 0
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
#Емма Радукану, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) обіграла представницю Великої Британії Еммі Радукану (301) у другому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч тривав 2 години 52 хвилини. Еліна 10 разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів.

Світоліна у чвертьфіналі зустрінеться з Марі Бузковою (36).

ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд - $267,082
Друге коло, 04 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Емма Радукану (Велика Британія) - 6:7, 7:6, 6:1

Раніше Цуренко програла Паррі.

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