Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді

Матч відбудеться 2 січня

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) зіграє з британкою Еммою Радукану (301) у другому колі турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Радукану у першому колі перемогла Елену Габріелу Русе – 6:3 4:6, 7:5. Для Емми цей матч став першим після відновлення від травм, через які вона пропустила більшість минулого сезону.

Матч між Світоліною та Радукану запланований на сьогодні, 2 січня. Початок – не раніше 23:00.

Нагадаємо, Світоліна у першому колі обіграла данку Каролін Возняцкі (256).