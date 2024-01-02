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Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді

Матч відбудеться 2 січня
Сьогодні 13:22 377 0
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) зіграє з британкою Еммою Радукану (301) у другому колі турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Радукану у першому колі перемогла Елену Габріелу Русе – 6:3 4:6, 7:5. Для Емми цей матч став першим після відновлення від травм, через які вона пропустила більшість минулого сезону.

Матч між Світоліною та Радукану запланований на сьогодні, 2 січня. Початок – не раніше 23:00. 

Нагадаємо, Світоліна у першому колі обіграла данку Каролін Возняцкі (256).

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