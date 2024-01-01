Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко святкувала перемогу над американською Сачією Вікері у першому колі турніру у Новій Зеландії.
У першому сеті українська тенісистка поступалася з рахунком 2:5, а у десятому геймі вона відіграла два сетболи Вікері. Під час матчу Цуренко зробила чотири брейки і програла два гейми на своїй подачі.
Наступною суперницею Лесі буде Діан Паррі (Франція).
ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Призовий фонд $267,082
Перше коло, 1 січня
Леся Цуренко (Україна, 3) - Сачія Вікері (США, Q) 7:5, 6:4