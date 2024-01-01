Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко святкувала перемогу над американською Сачією Вікері у першому колі турніру у Новій Зеландії.

У першому сеті українська тенісистка поступалася з рахунком 2:5, а у десятому геймі вона відіграла два сетболи Вікері. Під час матчу Цуренко зробила чотири брейки і програла два гейми на своїй подачі.

Наступною суперницею Лесі буде Діан Паррі (Франція).

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Окленд, Нова Зеландія

Призовий фонд $267,082

Перше коло, 1 січня

Леся Цуренко (Україна, 3) - Сачія Вікері (США, Q) 7:5, 6:4