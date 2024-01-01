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Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії

Сьогодні 08:08 194 0
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко святкувала перемогу над американською Сачією Вікері у першому колі турніру у Новій Зеландії.

У першому сеті українська тенісистка поступалася з рахунком 2:5, а у десятому геймі вона відіграла два сетболи Вікері. Під час матчу Цуренко зробила чотири брейки і програла два гейми на своїй подачі.

Наступною суперницею Лесі буде Діан Паррі (Франція).

ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія 
Призовий фонд $267,082
Перше коло, 1 січня

Леся Цуренко (Україна, 3) - Сачія Вікері (США, Q) 7:5, 6:4

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