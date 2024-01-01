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2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді

Сьогодні 14:04 234 0
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
#Каролін Возняцкі, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (25) в першому колі ASB Classic - WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія) зіграє проти данійки Каролін Возняцкі (256).

Матч відбудеться у вівторок, 2 січня на центральному корті третім запуском після протистояння Гофф - Лю. Орієнтовний час - 5:00 за київським часом.

Тенісистки зустрічалися 5 разів - 4:1 на користь українки. Остання гра датована жовтнем 2018 року - Світоліна перемогла Возняцкі (5:7, 7:5, 6:3) на груповій стадії Підсумкового турніру, який у підсумку виграла.

Нагадаємо, Леся Цуренко успішно подолала бар'єр першого колі в Окленді, перемігши американку Вікері (7:5, 6:4).

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