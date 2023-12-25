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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 14:48 350351 6
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька  Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA. У першій трійці також Арина Соболенко та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко зберегли відповідно 28 та 31 місця.

 Рейтинг WTA

(оновлено 25 грудня 2023 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9295
2 (2) Арина Соболенко 9050
3 (3) Корі Гауфф (США) 6580
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6365
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5975
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4195
7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4046
8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3650
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3620
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2880
25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809
22 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1570

31 (31)

 Леся Цуренко (Україна) 1432
39 (39) Марта Костюк (Україна) 1260
102 (103) Даяна Ястремська (Україна) 734
134 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 566
134 (134) Дарина Снігур (Україна) 559
156 (155) Юлія Стародубцева (Україна) 490
173 (173) Катеріна Завацька (Україна) 438

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