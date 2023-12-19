Квітова може пропустити Australian Open

Тенісистка відновлюється від травми

Джерело - Чемпіон.

Чеська тенісистка Петра Квітова, яка є дворазовою переможницею Вімблдону, ризикує пропустити Відкритий чемпіонат Австралії 2024 року.

Про це повідомляє iSport.cz.

33-річна спортсменка після травми спини, яку вона отримала на початку жовтня в Пекіні, ще не виходить на корт. Квітова продовжує реабілітацію в тренажерному залі й на сьогодні далека до повноцінного відновлення ігрових кондицій.

Раніше Квітова закликала не допускати росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.