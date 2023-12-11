Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA. У першій трійці також Арина Соболенко та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна (27) та Леся Цуренко (31).
Даяна Ястремська піднялась на три позиції, Катерина Байндль та Дарина Снігур - на дві.
Рейтинг WTA
(оновлено 11 грудня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|9295
|2 (2)
|Арина Соболенко
|9050
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6580
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6365
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5975
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4195
|7 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4075
|8 (8)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3651
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3620
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|2880
|25 (25)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|27 (27)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1677
|
31 (31)
|Леся Цуренко (Україна)
|1432
|39 (39)
|Марта Костюк (Україна)
|1260
|103 (106)
|Даяна Ястремська (Україна)
|734
|132 (134)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|566
|134 (136)
|Дарина Снігур (Україна)
|553
|155 (154)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|490
|173 (172)
|Катеріна Завацька (Україна)
|438
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