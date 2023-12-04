Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA. У першій трійці також Арина Соболенко та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна (27) та Леся Цуренко (31).

Катерина Байндль опустилась на 9 позицій, ставши 134-ю. Також 13 сходинок втратила Дарина Снігур - 136-а.

Рейтинг WTA

(оновлено 4 грудня 2023 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9295 2 (2) Арина Соболенко 9050 3 (3) Корі Гауфф (США) 6580 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6365 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5975 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4195 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4075 8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3651 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3620 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2880 25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809 27 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1677 31 (31) Леся Цуренко (Україна) 1432 39 (39) Марта Костюк (Україна) 1260 106 (106) Даяна Ястремська (Україна) 695 134 (125) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 566

136 (123) Дарина Снігур (Україна) 553 154 (151) Юлія Стародубцева (Україна) 490 172 (172) Катеріна Завацька (Україна) 438

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