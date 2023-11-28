Визначилася наступна суперниця Ястремської на турнірі в Андоррі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№106 WTA) у другому раунді турніру WTA 125 в Андоррі зіграє проти колишньої 11-ї ракетки світу Анастасії Севастової з Латвії.
33-річна спортсменка, яка проводить перший турнір після декрету, у стартовому матчі обіграла Ірен Бурільо Ескоріуелу з Іспанії (№260 WTA).
Зазначимо, що Ястремська і Севастова раніше між собою не грали.
Раніше Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі.
Creand-Andorrà Open - WTA 125
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 28 листопада
Анастасія Севастова (Латвія) - Ірен Бурільо Ескоріуела (Іспанія) 6:7(6), 6:2, 6:1