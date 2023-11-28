Визначилася наступна суперниця Ястремської на турнірі в Андоррі

Ястремська і Севастова раніше між собою не грали

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№106 WTA) у другому раунді турніру WTA 125 в Андоррі зіграє проти колишньої 11-ї ракетки світу Анастасії Севастової з Латвії.

33-річна спортсменка, яка проводить перший турнір після декрету, у стартовому матчі обіграла Ірен Бурільо Ескоріуелу з Іспанії (№260 WTA).

Зазначимо, що Ястремська і Севастова раніше між собою не грали.

Раніше Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі.

Creand-Andorrà Open - WTA 125

Призовий фонд $115,000

Перше коло, 28 листопада

Анастасія Севастова (Латвія) - Ірен Бурільо Ескоріуела (Іспанія) 6:7(6), 6:2, 6:1