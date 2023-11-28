Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№106 WTA) на старті турніру WTA 125 в Андоррі впевнено переграла 27-річну Єкатерину Макарову (№168 WTA).

У наступному колі переможниця зустрічі змагатиметься проти Анастасії Севастової, яка повернулася після декрету, або проти Ірен Бурільо Ескоріуели (№260 WTA).

Creand-Andorrà Open - WTA 125

Призовий фонд $115,000

Перше коло, 28 листопада

Даяна Ястремська (Україна) - Єкатерина Макарова 6:2, 6:2

Нагадаємо Австралія та Італія вийшли до фіналу Кубка Девіса-2023.