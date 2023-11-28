Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№106 WTA) на старті турніру WTA 125 в Андоррі впевнено переграла 27-річну Єкатерину Макарову (№168 WTA).
У наступному колі переможниця зустрічі змагатиметься проти Анастасії Севастової, яка повернулася після декрету, або проти Ірен Бурільо Ескоріуели (№260 WTA).
Creand-Andorrà Open - WTA 125
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 28 листопада
Даяна Ястремська (Україна) - Єкатерина Макарова 6:2, 6:2
Нагадаємо Австралія та Італія вийшли до фіналу Кубка Девіса-2023.