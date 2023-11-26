Австралія та Італія вийшли до фіналу Кубка Девіса-2023

Австралія вдруге поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

Завершилися півфінальні матчі Кубка Девіса-2023.

У першому матчі Австралія здолала Фінляндію - 2:0. У другому півфіналі Італія виявилася сильнішою за Сербію - 2:1.

Австралія вдруге поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса, останній титул брала у 2003 році. Для Італії це перший фінал за 25 років, єдиний трофей здобули у 1976-му.

Фінал Кубка Девіса-2023 відбудеться сьогодні, 26 листопада, о 17:00 за київським часом.

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