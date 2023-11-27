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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 13:25 344639 6
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька  Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA. У першій трійці також Арина Соболенко та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна (27) та Леся Цуренко (31).

Катерина Байндль опустилась на 14 позицій, ставши 125-ю.

 Рейтинг WTA

(оновлено 27 листопада 2023 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9295
2 (2) Арина Соболенко 9050
3 (3) Корі Гауфф (США) 6580
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6365
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5975
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4195
7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4075
8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3651
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3620
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2880
25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809
27 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1677

31 (31)

 Леся Цуренко (Україна) 1432
39 (39) Марта Костюк (Україна) 1260
106 (105) Даяна Ястремська (Україна) 695
123 (124) Дарина Снігур (Україна) 583
125 (111) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 580
151 (152) Юлія Стародубцева (Україна) 490
171 (172) Катеріна Завацька (Україна) 438

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