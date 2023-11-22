Пляшку вина Стаховського продали на аукціоні за 120 тисяч грн

У Дніпрі 18 листопада провели аукціон для збору коштів на потреби 13-ї бригади НГУ ХАРТІЯ.

Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

У межах аукціону продали пляшку вина Сергія Стаховського - вона одна з 20, яка вціліла під час наступу росіян на Київ в лютому-березні 2022 року. За неї віддали 120 тисяч гривень.

Інші лоти американське видання книги Сергія Жадана Месопотамія з підписом кінорежисера і музиканта Джима Джармуша, книга віршів українського художника Олександра Ройтбурда з ілюстраціями Сергія Жадана, тенісна ракетка і м’ячики, підписані Еліною Світоліною, український прапор з підписом головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Всього на аукціоні зібрали 1 810 000 грн. Мета збору - 25 млн грн, з яких зібрано майже 10 млн.