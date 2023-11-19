Джокович виграв Підсумковий турнір ATP

Джерело - Чемпіон.
Італійський тенісист Яннік Сіннер (4) програв Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Джокович виконав 13 подач навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував 3 з 8 брейкпойнта.
ATP Finals - Підсумковий турнір ATP
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Криті корти, хард
Фінал, 19 листопада
Новак Джокович (Сербія) - Яннік Сіннер (Італія) 6:3, 6:3
Нагадаємо, Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA.
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