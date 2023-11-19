Джокович виграв Підсумковий турнір ATP

Джокович переміг Сіннера у фіналі Підсумкового турніру

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (4) програв Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Джокович виконав 13 подач навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував 3 з 8 брейкпойнта.

ATP Finals - Підсумковий турнір ATP

Турин, Італія

Призовий фонд – $15 000 000

Криті корти, хард

Фінал, 19 листопада

Новак Джокович (Сербія) - Яннік Сіннер (Італія) 6:3, 6:3

Нагадаємо, Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA.

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