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Джокович виграв Підсумковий турнір ATP

Джокович переміг Сіннера у фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 20:57 159 0
Джокович виграв Підсумковий турнір ATP
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (4) програв Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Джокович виконав 13 подач навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував 3 з 8 брейкпойнта.

ATP Finals - Підсумковий турнір ATP
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Криті корти, хард
Фінал, 19 листопада

Новак Джокович (Сербія) - Яннік Сіннер (Італія) 6:3, 6:3

Нагадаємо, Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA.

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