Джерело - Чемпіон.

Полька Іга Швьонтек перемогла у фіналі Підсумкового турніру WTA американку Джессіку Пегулу - 6:1, 6:0.

Боротьби у фінальному поєдинку не вийшло - гра тривала всього 59 хвилин.

Для Швьонтек це перший тріумф на Підсумкових турнірах. Разом із перемогою польська тенісистка повернула собі статус першої ракетки світу.

Підсумковий турнір - GNP Seguros WTA Finals Cancun

Канкун, Мексика. Хард

Призовий фонд - $9,000,000

Фінал, 7 листопада

Іга Швьонтек (2, Польща) - Джессіка Пегула (5, США) 6:1, 6:0