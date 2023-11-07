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Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA

Сьогодні 00:45 221 0
Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA
#Іга Швьонтек, #Джессіка Пегула

Джерело - Чемпіон.

Полька Іга Швьонтек перемогла у фіналі Підсумкового турніру WTA американку Джессіку Пегулу - 6:1, 6:0.

Боротьби у фінальному поєдинку не вийшло - гра тривала всього 59 хвилин.

Для Швьонтек це перший тріумф на Підсумкових турнірах. Разом із перемогою польська тенісистка повернула собі статус першої ракетки світу.

Підсумковий турнір - GNP Seguros WTA Finals Cancun
Канкун, Мексика. Хард
Призовий фонд - $9,000,000
Фінал, 7 листопада

Іга Швьонтек (2, Польща) - Джессіка Пегула (5, США) 6:1, 6:0

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