Полька Іга Швьонтек перемогла у фіналі Підсумкового турніру WTA американку Джессіку Пегулу - 6:1, 6:0.

Боротьби у фінальному поєдинку не вийшло - гра тривала всього 59 хвилин.

Для Швьонтек це перший тріумф на Підсумкових турнірах. Разом із перемогою польська тенісистка повернула собі статус першої ракетки світу.

Victory is yours, Iga 🏆@iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo