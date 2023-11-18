Визначились півфіналісти Підсумкового турніру ATP

Завершився груповий турнір на ATP Finals

Джерело - Чемпіон.

У Турині завершились матчі групового етапу на Підсумковому турнірі ATP.

Карлос Алькарас переміг Данила Медвєдєва, а Олександр Звєрєв виграв у Андрія Рубльова.

У півфінал Карлос зустрінеться з Новаком Джоковичем, який посів 2-ге місце у Зеленій групі, а Медвєдєв проведе поєдинок проти Янніка Зіннера. Італієць став першим у Зеленій групі.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Призовий фонд – $15 000 000

Хард

Груповий етап

Карлос Алькарас (Іспанія) - Данило Медвєдєв 6:4, 6:4

Олександр Звєрєв (Німеччина) - Андрій Рубльов 6:4, 6:4

Раніше Зіннер здолав Джоковича на ATP Finals-2023.