Визначились півфіналісти Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
У Турині завершились матчі групового етапу на Підсумковому турнірі ATP.
Карлос Алькарас переміг Данила Медвєдєва, а Олександр Звєрєв виграв у Андрія Рубльова.
У півфінал Карлос зустрінеться з Новаком Джоковичем, який посів 2-ге місце у Зеленій групі, а Медвєдєв проведе поєдинок проти Янніка Зіннера. Італієць став першим у Зеленій групі.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Хард
Груповий етап
Карлос Алькарас (Іспанія) - Данило Медвєдєв 6:4, 6:4
Олександр Звєрєв (Німеччина) - Андрій Рубльов 6:4, 6:4
Раніше Зіннер здолав Джоковича на ATP Finals-2023.