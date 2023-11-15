Зіннер здолав Джоковича на ATP Finals-2023

Джерело - Чемпіон.
Італійський тенісист Яннік Зіннер (4) виграв другий матч на Підсумковому турнірі АТР 2023.
Італієць у тривалому матчі обіграв першу ракетку світу Новака Джоковича. Матч тривав 3 години та 11 хвилин. Зіннер 15 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 3 брейк-пойнітів.
Водночас Джокович 20 разів подав навиліт, припустився 1 подвійної помилки та використав 1 з 3 брейк-пойнтів.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Хард
Груповий етап, Другий тур
Яннік Зіннер (Італія) - Новак Джокович (Сербія) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7)
Раніше Зверєв обіграв Алькараса.