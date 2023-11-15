Зіннер здолав Джоковича на ATP Finals-2023

Друга перемога італійця на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Зіннер (4) виграв другий матч на Підсумковому турнірі АТР 2023.

Італієць у тривалому матчі обіграв першу ракетку світу Новака Джоковича. Матч тривав 3 години та 11 хвилин. Зіннер 15 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 3 брейк-пойнітів.

Водночас Джокович 20 разів подав навиліт, припустився 1 подвійної помилки та використав 1 з 3 брейк-пойнтів.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Призовий фонд – $15 000 000

Хард

Груповий етап, Другий тур

Яннік Зіннер (Італія) - Новак Джокович (Сербія) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7)

Раніше Зверєв обіграв Алькараса.