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Світоліна зіграє на турнірі ASB Classic в Новій Зеландії

Турнір пройде з 1 по 7 січня
Сьогодні 10:27 241 0
Світоліна зіграє на турнірі ASB Classic в Новій Зеландії
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (25) виступить на змаганнях WTA 250 ASB Classic в Окленді, Нова Зеландія.

Турнір стартує 1 січня.

У березні нинішнього року Еліна повернулася до змагань WTA-туру після народження доньки і за пів року виступів зуміла повернутися до топ-25 світової класифікації, стартувавши без офіційного рейтингу. Українка виграла титул на змаганнях у Страсбургу, дійшла до чвертьфіналу на Ролан Гаррос і до півфіналу на Вімблдоні.

Еліна взяла паузу у змаганнях після US Open, на якому вже виступала з пошкодженням ноги.

Важливо: Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

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