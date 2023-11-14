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Світоліна: Я була в шоці, бо не думала, що травма буде настільки серйозною

Сьогодні 07:22 140 0
Світоліна: Я була в шоці, бо не думала, що травма буде настільки серйозною
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (25) має чимале бажання зіграти на Australian Open наступного року.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Чи до кінця відновилася від травми? Наскільки серйозною є проблема з ногою? На Ролан Гарросі вже грала з тейпом. Потім якось відпочила трошки, стало краще. Почала тренуватися, але біль посилився, і я вже не могла грати. Зіграла три матчі в Вашингтоні та не могла ходити нормально після цього.

Я не могла бігати, не тренувалася нормально, але треба було виходити на матч у Канаді, здається. Випила знеболювальне і пішла грати, але виступила дуже погано.

Потім зробила МРТ-знімки, у мене виявили стресовий перелом в нозі. Лікарі сказали, що треба відпочити два місяці, не можна грати, тому що може стати значно гірше. Я була в шоці, бо не думала, що травма буде настільки серйозною.

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Я не тренувалася та не грала до US Open. Потім потренувалася за 4 дні перед турніром, мені вдалося виграти кілька матчів. Але вже в третьому колі було дуже складно, у третьому сеті матчу проти Пегули вже не могла бігати нормально.

Після цього вирішила, що не буду грати, треба відпочивати, бо тоді будуть питання з виступом на Australian Open, на який я точно планую їхати. Тому відпочивала 2 місяці, робила різні фізіотерапії. Будемо зараз пробувати повертатися. У мене багато підготовки до цього - зробили спеціальні кросівки та устілки.

Подивимося, як буде. Не знаю точно свій стан, тому що я тренувалася в залі, а вихід на корт - це зовсім інше. Треба рухатися динамічно, бігати різко вправо та вліво, повертатися на 180 градусів", - сказала Світоліна.

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