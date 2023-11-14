Світоліна: Я була в шоці, бо не думала, що травма буде настільки серйозною

Українська тенісистка Еліна Світоліна (25) має чимале бажання зіграти на Australian Open наступного року.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Чи до кінця відновилася від травми? Наскільки серйозною є проблема з ногою? На Ролан Гарросі вже грала з тейпом. Потім якось відпочила трошки, стало краще. Почала тренуватися, але біль посилився, і я вже не могла грати. Зіграла три матчі в Вашингтоні та не могла ходити нормально після цього.

Я не могла бігати, не тренувалася нормально, але треба було виходити на матч у Канаді, здається. Випила знеболювальне і пішла грати, але виступила дуже погано.

Потім зробила МРТ-знімки, у мене виявили стресовий перелом в нозі. Лікарі сказали, що треба відпочити два місяці, не можна грати, тому що може стати значно гірше. Я була в шоці, бо не думала, що травма буде настільки серйозною.