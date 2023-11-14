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Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт

Сьогодні 04:15 205 0
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (25) після закінчення партнерства з Ендрю Беттлсом хотіла працювати з нідерландським фахівцем Рамоном Слюйтером, з яким нині працює. 

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Чи задоволена співпрацею з Рамоном Слюйтером? Я вже хотіла з ним працювати, коли закінчила партнерство з Ендрю Беттлсом. Але він не зміг, бо він тренував тоді іншого хлопця. І потім, коли вже шукала тренера на цей сезон, я сказала, щоб мій агент зв'язався з ним.

Рамон був вільним, але треба було поспілкуватися. Він хотів знати, які в мене задачі, які цілі на сезон я маю. Чи серйозно буду повертатися на корт, чи ні.

Після вагітності це дуже складно зробити, треба пройти непростий шлях. Ми проговорили ці деталі, я була щасливою, що він погодився на співпрацю. Бо ця робота дуже непроста. Ти дуже багато подорожуєш, довго не знаходишся вдома. У нього є родина, зараз він не проводить багато часу з нею, тому що треба їздити з нами на турніри.

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Він дуже професійний тренер, людяний. Розуміє процеси зсередини, сам грав на класному рівні. Тому я рада, що в нас є конект, наше бачення тенісу дуже схоже. І це класно. 

Зараз будемо знову тренуватися, я вже їду за декілька днів до нього, починаю підготовку. Добре, що наша співпраця є дуже якісною", - сказала Світоліна.

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