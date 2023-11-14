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Світоліна: Я пам'ятаю момент, коли сказала тренеру, що хочу знову бути першою ракеткою України

Сьогодні 01:07 211 0
Світоліна: Я пам'ятаю момент, коли сказала тренеру, що хочу знову бути першою ракеткою України
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

В української тенісистки Еліни Світоліної (25) після декрету була задача потрапляння до топ-100 WTA.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Чи очікувала, що за підсумками сезону знову стану першою ракеткою України? Я не ставила перед собою таких задач. Коли я почала грати, у мене був орієнтир на топ-100 WTA. І в мене не дуже виходило на перших турнірах.

Потім вже якось трошки розігналася після перемоги у Страсбурзі та чвертьфіналу Ролан Гарросу. Я пам'ятаю момент, коли  сказала тренеру, що хочу знову бути першою ракеткою України. Я вже тоді була десь на 70-му місці. Ангеліна Калініна після дуже класних виступів у Римі знаходилася у топ-30 і мала хороші позиції. 

  Світоліна: У WTA є позиція, що вони хочуть бути нейтральними

І мій тренер тоді трохи посміявся. Сказав: "Ого, непогану таку задачу маєш". Ми почали ще завзятіше працювати - та завдяки вдалому виступу на Вімблдоні я вже змогла досягнути цілі", - сказала Світоліна.

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