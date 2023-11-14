В української тенісистки Еліни Світоліної (25) після декрету була задача потрапляння до топ-100 WTA.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Чи очікувала, що за підсумками сезону знову стану першою ракеткою України? Я не ставила перед собою таких задач. Коли я почала грати, у мене був орієнтир на топ-100 WTA. І в мене не дуже виходило на перших турнірах.

Потім вже якось трошки розігналася після перемоги у Страсбурзі та чвертьфіналу Ролан Гарросу. Я пам'ятаю момент, коли сказала тренеру, що хочу знову бути першою ракеткою України. Я вже тоді була десь на 70-му місці. Ангеліна Калініна після дуже класних виступів у Римі знаходилася у топ-30 і мала хороші позиції.