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Світоліна: Хотілося б подякувати усім, хто захищає нас та наші кордони

Світоліна зустрілася з українськими військовими
Вчора 23:50 166 0
Світоліна: Хотілося б подякувати усім, хто захищає нас та наші кордони
#Еліна Світоліна

Джерело - Tribuna.com.

Перша ракетка світу Еліна Світоліна зустрілася з українськими військовими у Харкові.

Про це вона розповіла порталу Tribuna.com.

  Світоліна: Я хочу, щоб діти мріяли, щоб у них в житті було щось, окрім війни

"Хотілося б подякувати усім, хто захищає нас та наші кордони. Це неймовірно потужні хлопці та дівчата. Вони віддають свої життя заради нас. Це надає величезну мотивацію кожного дня виходити та робити все можливе і неможливе, щоб вони мали можливість далі боронити нашу землю", – сказала Світоліна.

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