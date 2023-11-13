Світоліна: Я хочу, щоб діти мріяли, щоб у них в житті було щось, окрім війни

Джерело - Чемпіон.
В української тенісистки Еліни Світоліної (25), коли вона перебуває в Україні, розпланована кожна година.
Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.
"Роблю багато зустрічей, коли я в Україні. У мене кожна година розпланована. Але я завжди знаходжу час пограти з дітьми чи побачити їх тут. Відчути, як вони хочуть змагатися, як вони дуже радіють, що є такі турніри, що ми зараз робимо. Вони грають, щоб отримати якусь допомогу. Тому це мене дуже мотивує - робити ще більше ініціатив, допомагати молоді та дітям. Я заглядаю в їхні очі - вони дуже горять. І це до мурах, попри війну.
Батьки хвилюються за майбутнє. І діти це відчувають. Але це наша реальність, з якою треба працювати. Я хочу, щоб діти мріяли, щоб у них в житті було щось, окрім війни. Тому намагаємося робити заходи для них.
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Ми вже зробили п'ять турнірів Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour 2023 U14 by Nova Post, і це дуже класно, що в нас є спонсори, які готові з цим допомагати. У нас є різні програми, запустили у цьому році нову під назвою Психологічне здоров’я спортсмена.
Ми з фондом робимо також табір для дітей. Тенісні турніри - новий цікавий досвід для нас. У нас уже є дуже класні плани на наступний рік. Зараз ми спілкуємося з новими партнерами.
Я дуже задоволена, що ми рухаємось в правильному напрямку. Це також мене мотивує продовжувати проявляти себе на корті, щоб підтримувати інформаційно роботу фонду", - сказала Світоліна.
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