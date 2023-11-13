Світоліна: Я хочу, щоб діти мріяли, щоб у них в житті було щось, окрім війни

В української тенісистки Еліни Світоліної (25), коли вона перебуває в Україні, розпланована кожна година.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Роблю багато зустрічей, коли я в Україні. У мене кожна година розпланована. Але я завжди знаходжу час пограти з дітьми чи побачити їх тут. Відчути, як вони хочуть змагатися, як вони дуже радіють, що є такі турніри, що ми зараз робимо. Вони грають, щоб отримати якусь допомогу. Тому це мене дуже мотивує - робити ще більше ініціатив, допомагати молоді та дітям. Я заглядаю в їхні очі - вони дуже горять. І це до мурах, попри війну.

Батьки хвилюються за майбутнє. І діти це відчувають. Але це наша реальність, з якою треба працювати. Я хочу, щоб діти мріяли, щоб у них в житті було щось, окрім війни. Тому намагаємося робити заходи для них.