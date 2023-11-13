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Світоліна: Мрію повернутися додому, щоб бути тут довше

Вчора 22:11 214 0
Світоліна: Мрію повернутися додому, щоб бути тут довше
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Для української тенісистки Еліни Світоліної (25) повернення додому, бути тут, в Україні - справжній прояв любові.

Про це розповіла сама спортсменка в етері ютуб-каналу Бомбардир.

"Йде війна, але любов до людей, дітей, України завжди для мене є життєво важливою. Я мрію повернутися додому, щоб бути тут довше.

Але в мене не так багато часу, тому що дуже багато подорожую, кожного тижня граю турніри, говорю про Україну з іноземцями. Коли повертаюся в додому, то завжди такі теплі почуття, дуже теплі зустрічі. Я багато спілкуюся, зустрічаю нових людей, граю в теніс вдома - для мене це реально важливо. 

Але, на жаль, зараз реалізувати це дуже складно. Тому що навіть сьогодні тривога перервала дитячий турнір. Все відбувається в турбулентному режимі.

Для мене повертатися додому, бути тут, в Україні - справжній прояв любові. Це дуже важливо, і я буду це робити, коли в мене є час.

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Як відчула трансформацію рідного міста за ці два роки великої війни? До цього приїжджала в Одесу в лютому, тоді були блекаути. Мені було дуже сумно бачити це, бо місто змінилося, його нищать. Я знаю Одесу з дитинства, коли вона була справжнім містом гумору. У мене дуже теплі спогади. А зараз вкрай сумно бачити Одесу такою. Проте люди тримаються свого вродженого позитиву, попри атаки.

Я також дуже хвилююся за бабусю, тому що зараз в нас страшна ситуація відбувається в місті. Боляче", - сказала Світоліна.

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