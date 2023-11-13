Світоліна: Матчі з росіянами та білорусами з'їдають багато енергії

Українка розповіла про ігри з представницями терористичних держав

Українській тенісистці Еліні Світоліній (25) важко даються матчі з росіянками та білорусками.

Про це вона розповіла порталу Tribuna.com.

"Це забирає дуже багато енергії. Тому що медіа роблять завжди дуже агресивний білд-ап перед матчем. Потім ти себе налаштовуєш також, що граєш проти сторони агресора. Це ще забирає енергію. Але це надає мені величезну мотивацію, щоб виходити їх... Перемагати, так. Тільки жорсткіше".

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Усі такі матчі з’їдають багато спортивної та життєвої енергії. Але, як казала та писала Біллі Джин Кінг, "Тиск – це привілей" Тому треба боротися – це моя місія. Я рада, що в мене є платформа, я можу її використовувати. І коли граю проти них, це кульмінаційний момент, коли я можу це робити", - сказала Світоліна.

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