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Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Сьогодні 16:40 83 0
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Збірна України переграла Нідерланди у раунді плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг.

У четвертому матчі на корт вийшли другі номери команд Даяна Ястремська (№106 WTA) і Сюзан Ламенс (№218 WTA). Українка програла першу партію, але зуміла оформити вольову перемогу.

Даяна принесла збірній України третє очко в протистоянні зі збірною Нідерландів і загальну перемогу. Нагадаємо, саме Ястремська програла один матч нідерландці. Команда Михайла Філіми наступного сезону потрапить до раунду Кваліфікації, через який можна пробитися до Фіналу року. Нідерландки відправиться підкорювати зональні турніри в Першій групі.

Кубок Біллі Джин Кінг
Україна - Нідерланди
12 листопада

Даяна Ястремська (Україна) - Сюзан Ламенс (Нідерланди) 4:6, 6:1, 7:5

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