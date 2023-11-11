Ястремська поступилась Рус у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська поступилася Аранчі Рус у другому матчі протистояння Україна – Нідерланди в рамках плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг.
Матч тривав 1 годину та 36 хвилин.
Ястремська жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 10 брейк-пойнтів.
Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Вільнюс, Литва
Хард (зал)
1 матч, 11 листопада
Аранча Рус (Нідерланди) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:2
Україна – Нідерланди – 1:1
Раніше Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг.