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Ястремська поступилась Рус у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Українка поступилася у двох партіях
Сьогодні 17:10 137 0
Ястремська поступилась Рус у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська поступилася Аранчі Рус у другому матчі протистояння Україна – Нідерланди в рамках плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин.

Ястремська жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 10 брейк-пойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Вільнюс, Литва
Хард (зал)
1 матч, 11 листопада
Аранча Рус (Нідерланди) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:2
Україна – Нідерланди – 1:1

Раніше Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг.

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