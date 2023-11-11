Ястремська поступилась Рус у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Українка поступилася у двох партіях

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська поступилася Аранчі Рус у другому матчі протистояння Україна – Нідерланди в рамках плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин.

Ястремська жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 10 брейк-пойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Вільнюс, Литва

Хард (зал)

1 матч, 11 листопада

Аранча Рус (Нідерланди) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:2

Україна – Нідерланди – 1:1

Раніше Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг.