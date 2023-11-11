Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Цей матч був дебютним для Калініної за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна здобула перемогу над Сюзан Ламенс у 1-у матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Нідерландів.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3

Цей матч був дебютним для Калініної за збірну України.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis Вільнюс, Литва Хард (зал) 1 матч, 11 листопада Україна - Нідерланди 1:0

Ангеліна Калініна - Сюзан Ламенс 6:2, 6:3

Далі на корт вийдуть Даяна Ястремська та Аранча Рус.

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