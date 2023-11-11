Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна здобула перемогу над Сюзан Ламенс у 1-у матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Нідерландів.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3
Цей матч був дебютним для Калініної за збірну України.
Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Вільнюс, Литва
Хард (зал)
1 матч, 11 листопада
Україна - Нідерланди 1:0
Ангеліна Калініна - Сюзан Ламенс 6:2, 6:3
Далі на корт вийдуть Даяна Ястремська та Аранча Рус.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!