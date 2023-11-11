Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Вчора 14:30 600 1
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:58 229
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Сьогодні 16:08 769
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:26 18978
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:05 141015
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:46 10792
Лунін може продовжити кар'єру в Бундеслізі
Сьогодні 10:50 482
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
Сьогодні 10:14 2039 1
Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі
Вчора 20:08 1548
Колос переграв Минай у 14 турі УПЛ
Вчора 19:04 446
Прямі трансляції

Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Цей матч був дебютним для Калініної за збірну України
Сьогодні 13:53 328 1
Калініна перемогла Ламенс у 1 матчі Кубку Біллі Джин Кінг
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна здобула перемогу над Сюзан Ламенс у 1-у матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Нідерландів.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3

Цей матч був дебютним для Калініної за збірну України.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Вільнюс, Литва
Хард (зал)
1 матч, 11 листопада

Україна - Нідерланди 1:0
Ангеліна Калініна - Сюзан Ламенс 6:2, 6:3

Далі на корт вийдуть Даяна Ястремська та Аранча Рус.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі 1548
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18978
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10792
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги 2039 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 141015
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 42361
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54754
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30774
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81977
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42731 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81826
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 64697