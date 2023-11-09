Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP Finals-2023, під час якого вісім найкращих тенісистів були розподілені на дві групи.

Перша ракетка світу Новак Джокович (1) зіграє у Зеленій групі проти італійця Янніка Сіннера (4), грека Стефаноса Ціціпаса (6) та данця Гольгера Руне (8).

До Червоної групи потрапили іспанець Карлос Алькарас (2), "нейтрали" Данііл Мєдвєдєв (3) та Андрєй Рубльов (5), а також німець Александр Звєрєв (7), повідомляє офіційний сайт ATP.

Підсумковий турнір ATP 2023

Зелена група

Новак Джокович (Сербія)

Яннік Сіннер (Італія)

Стефанос Ціціпас (Греція)

Гольгер Руне (Данія)

Червона група

Карлос Алькарас (Іспанія)

Данііл Мєдвєдєв (нейтральний статус)

Андрєй Рубльов (нейтральний статус)

Александр Звєрєв (Німеччина)

Турнір відбудеться у Турині з 12 по 19 листопада.

Раніше Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA.