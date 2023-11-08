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Джокович: Дуже хочу закінчити сезон на високому рівні

Сьогодні 15:58 140 0
Джокович: Дуже хочу закінчити сезон на високому рівні
Фото: Getty Images
#Новак Джокович

Джерело - ATP.

Перша ракетка світу Новак Джокович має намір виграти Підсумковий турнір у Турині.

Про це він розповів ATP Tour.

  Джокович: Я збираюся побити всі можливі рекорди

"Минулого року в Турині в мене був ідеальний результат - п'ять матчів із п'яти. Мені подобається там грати. Мені здається, я добре взаємодію з італійською публікою. Їду туди з хорошими почуттями, з великою впевненістю в собі. Я не програв жодного матчу після фіналу Вімблдону, тож я дуже хочу закінчити сезон на високому рівні", - сказав Джокович.

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