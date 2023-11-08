Джокович: Дуже хочу закінчити сезон на високому рівні

Перша ракетка світу Новак Джокович має намір виграти Підсумковий турнір у Турині.

Про це він розповів ATP Tour.

Джокович: Я збираюся побити всі можливі рекорди

"Минулого року в Турині в мене був ідеальний результат - п'ять матчів із п'яти. Мені подобається там грати. Мені здається, я добре взаємодію з італійською публікою. Їду туди з хорошими почуттями, з великою впевненістю в собі. Я не програв жодного матчу після фіналу Вімблдону, тож я дуже хочу закінчити сезон на високому рівні", - сказав Джокович.