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Марченко поступився на старті турніру у Бергамо

Ілля Марченко завершив виступи на челенджері у Бергамо
Сьогодні 10:10 200 0
Марченко поступився на старті турніру у Бергамо
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (210) поступився Джему Ількелю (258) з Туреччини у першому колі челенджера у Бергамо (Італія).

Матч тривав 2 години та 55 хвилин.

Відзначимо, що у вирішальному сеті Марченко був попереду з рахунком 5:4 і втратив матчбол на подачі суперника.

Trofeo Perrel - Faip - ATP Challenger Tour 75
Бергамо, Італія
Хард (зал)
Призовий фонд - €73,000
Перше коло, 31 жовтня

Джем Ількель (Туреччина) – Ілля Марченко (Україна) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5

Раніше Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA.

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