Марченко поступився на старті турніру у Бергамо

Ілля Марченко завершив виступи на челенджері у Бергамо

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (210) поступився Джему Ількелю (258) з Туреччини у першому колі челенджера у Бергамо (Італія).

Матч тривав 2 години та 55 хвилин.

Відзначимо, що у вирішальному сеті Марченко був попереду з рахунком 5:4 і втратив матчбол на подачі суперника.

Trofeo Perrel - Faip - ATP Challenger Tour 75

Бергамо, Італія

Хард (зал)

Призовий фонд - €73,000

Перше коло, 31 жовтня

Джем Ількель (Туреччина) – Ілля Марченко (Україна) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5

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