Марченко поступився на старті турніру у Бергамо

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (210) поступився Джему Ількелю (258) з Туреччини у першому колі челенджера у Бергамо (Італія).
Матч тривав 2 години та 55 хвилин.
Відзначимо, що у вирішальному сеті Марченко був попереду з рахунком 5:4 і втратив матчбол на подачі суперника.
Trofeo Perrel - Faip - ATP Challenger Tour 75
Бергамо, Італія
Хард (зал)
Призовий фонд - €73,000
Перше коло, 31 жовтня
Джем Ількель (Туреччина) – Ілля Марченко (Україна) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5
Раніше Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA.