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Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA

Українка розпочала виступи на турнірі з основної сітки.
Сьогодні 13:08 385 0
Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (172) обіграла американку Софі Чанг (330) у першому колі турніру WTA 125 у Мідленді (США).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.  Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилкит та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.

Це перша перемога Стародубцевої в основній сітці змагань вище рівня ITF.

Наступна суперниця Юлії визначиться у матчі Тейлор Таунсенд (66) - Ралука Георгіана Сербан (165).

Dow Tennis Classic - WTA 125
Мідланд, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 31 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) - Софі Чанг (США) 3:6, 6:1, 6:0

Раніше Снігур виграла турнір ITF у Великій Британії.

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