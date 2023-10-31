Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (172) обіграла американку Софі Чанг (330) у першому колі турніру WTA 125 у Мідленді (США).
Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилкит та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.
Це перша перемога Стародубцевої в основній сітці змагань вище рівня ITF.
Наступна суперниця Юлії визначиться у матчі Тейлор Таунсенд (66) - Ралука Георгіана Сербан (165).
Dow Tennis Classic - WTA 125
Мідланд, США
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 31 жовтня
Юлія Стародубцева (Україна) - Софі Чанг (США) 3:6, 6:1, 6:0
Раніше Снігур виграла турнір ITF у Великій Британії.