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Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 09:30 339547 5
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна, яка залишилася 27-ю. Леся Цуренко зробила ривок на 3 позиції і тепер посідає 31-те місце.

Марта Костюк відіграла одну позицію (40), Катерина Байндль зберегла своє місце (86), так само, як і Даяна Ястремська (103).

Водночас 23-річна Юлія Стародубцева встановила особистий рекорд, піднявшись на 172-те місце. Вона стала чемпіонкою турніру ITF W60 в США в одиночному та парному розрядах.

 Рейтинг WTA

(оновлено 23 жовтня 2023 року)

1 (1) Арина Соболенко 8425
2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 7795
3 (3) Корі Гауфф (США) 5955
4 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5865
5 (4) Джессіка Пегула (США) 4895
6 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3839
7 (7) Он Жабер (Туніс) 3695
8 (7) Кароліна Мухова (Чехія) 3663
9 (6) Марія Саккарі (Греція) 3245
10 (13) Барбора Крейчикова (Чехія) 2775
25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809
27 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1677

31 (34)

 Леся Цуренко (Україна) 1432
39 (40) Марта Костюк (Україна) 1260
86 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 803
103 (103) Даяна Ястремська (Україна) 695
133 (154) Дарина Снігур (Україна) 538
150 (171) Катеріна Завацька (Україна) 493
172 (175) Юлія Стародубцева (Україна) 448

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