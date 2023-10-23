Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна, яка залишилася 27-ю. Леся Цуренко зробила ривок на 3 позиції і тепер посідає 31-те місце.

Марта Костюк відіграла одну позицію (40), Катерина Байндль зберегла своє місце (86), так само, як і Даяна Ястремська (103).

Водночас 23-річна Юлія Стародубцева встановила особистий рекорд, піднявшись на 172-те місце. Вона стала чемпіонкою турніру ITF W60 в США в одиночному та парному розрядах.

Рейтинг WTA

(оновлено 23 жовтня 2023 року)





1 (1) Арина Соболенко 8425 2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 7795 3 (3) Корі Гауфф (США) 5955 4 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5865 5 (4) Джессіка Пегула (США) 4895 6 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3839 7 (7) Он Жабер (Туніс) 3695 8 (7) Кароліна Мухова (Чехія) 3663 9 (6) Марія Саккарі (Греція) 3245 10 (13) Барбора Крейчикова (Чехія) 2775 25 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809 27 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1677 31 (34) Леся Цуренко (Україна) 1432 39 (40) Марта Костюк (Україна) 1260 86 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 803 103 (103) Даяна Ястремська (Україна) 695 133 (154) Дарина Снігур (Україна) 538 150 (171) Катеріна Завацька (Україна) 493 172 (175) Юлія Стародубцева (Україна) 448

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