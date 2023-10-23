Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна, яка залишилася 27-ю. Леся Цуренко зробила ривок на 3 позиції і тепер посідає 31-те місце.
Марта Костюк відіграла одну позицію (40), Катерина Байндль зберегла своє місце (86), так само, як і Даяна Ястремська (103).
Водночас 23-річна Юлія Стародубцева встановила особистий рекорд, піднявшись на 172-те місце. Вона стала чемпіонкою турніру ITF W60 в США в одиночному та парному розрядах.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Арина Соболенко
|8425
|2 (2)
|Іга Свьонтек (Польща)
|7795
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|5955
|4 (5)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5865
|5 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|4895
|6 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3839
|7 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|3695
|8 (7)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3663
|9 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3245
|10 (13)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|2775
|25 (25)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|27 (27)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1677
|
31 (34)
|Леся Цуренко (Україна)
|1432
|39 (40)
|Марта Костюк (Україна)
|1260
|86 (86)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|803
|103 (103)
|Даяна Ястремська (Україна)
|695
|133 (154)
|Дарина Снігур (Україна)
|538
|150 (171)
|Катеріна Завацька (Україна)
|493
|172 (175)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|448
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