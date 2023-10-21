Цуренко зазнала поразки в півфіналі турніру в Тунісі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (34) програла Жасмін Паоліні (30) з Італії у півфіналі турніру в Тунісі.
Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.
Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок.
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $259,303
Півфінал, 21 жовтня
Жасмін Паоліні (Італія) - Леся Цуренко (Україна) 6:2, 4:6, 6:2
Раніше Снігур програла Корпач у чвертьфіналі турніру в Румунії.
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