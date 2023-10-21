Цуренко зазнала поразки в півфіналі турніру в Тунісі

Матч тривав 2 години 24 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (34) програла Жасмін Паоліні (30) з Італії у півфіналі турніру в Тунісі.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок.

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Монастір, Туніс

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Призовий фонд – $259,303

Півфінал, 21 жовтня

Жасмін Паоліні (Італія) - Леся Цуренко (Україна) 6:2, 4:6, 6:2

Раніше Снігур програла Корпач у чвертьфіналі турніру в Румунії.

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