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Цуренко зазнала поразки в півфіналі турніру в Тунісі

Матч тривав 2 години 24 хвилини
Сьогодні 20:37 179 0
Цуренко зазнала поразки в півфіналі турніру в Тунісі
Фото: Getty Images
#Паоліні, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (34) програла Жасмін Паоліні (30) з Італії у півфіналі турніру в Тунісі.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок.

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Півфінал, 21 жовтня

Жасмін Паоліні (Італія) - Леся Цуренко (Україна) 6:2, 4:6, 6:2

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