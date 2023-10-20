Снігур програла Корпач у чвертьфіналі турніру в Румунії

Матч тривав 2 години 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Снігур (154) поступилася німкені Тамарі Корпач (105) у чвертьфіналі турніру у румунській Клуж-Напоці.

Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 4:6.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 5 з 10 берйкпойнтів.

Transylvania Open - WTA 250

Клуж-Напока, Румунія

Хард

Призовий фонд – $259,303

1/4 фіналу, 20 жовтня

Тамара Корпач (Німеччина) - Дар'я Снігур (Україна) 3:6, 6:2, 6:4

Нагадаємо, Завацька програла Діас в другому колі турніру у Тунісі.

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