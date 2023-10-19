Цуренко перемогла американку Лю в 2 колі турніру в Тунісі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (34) перемогла американку Клер Лю (92) турніру в Тунісі.
Матч тривав 1 годину і 49 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:5.
Цуренко жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7 з 16 брейкпойнтів.
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $259,303
Друге коло, 19 жовтня
Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) 6:1, 7:5
Раніше у друге коло турніру у Тунісі вийшла Катаріна Завацька.
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