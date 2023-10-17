Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Тунісі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (171) перемогла Джессіку Боусас Манейро (136) з Іспанії на старті турніру WTA 250 у Монастірі.
Матч тривав 1 годину 39 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Завацька жодного разу не подала навиліт та допустила 2 подвійні помилки.
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $259,303
Перше коло, 17 жовтня
Катаріна Завацька (Україна) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:4
Нагадаємо, Завацька вийшла до основи турніру через кваліфікацію. Вона вдруге в сезоні грає в основній сітці турніру рівня WTA.