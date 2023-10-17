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Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Тунісі

Завацька вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 15:10 219 0
Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Тунісі
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (171) перемогла Джессіку Боусас Манейро (136) з Іспанії на старті турніру WTA 250 у Монастірі.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Завацька жодного разу не подала навиліт та допустила 2 подвійні помилки.

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд – $259,303

Перше коло, 17 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Завацька вийшла до основи турніру через кваліфікацію. Вона вдруге в сезоні грає в основній сітці турніру рівня WTA.

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