Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Тунісі

Завацька вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (171) перемогла Джессіку Боусас Манейро (136) з Іспанії на старті турніру WTA 250 у Монастірі.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Завацька жодного разу не подала навиліт та допустила 2 подвійні помилки.

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд – $259,303

Перше коло, 17 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Завацька вийшла до основи турніру через кваліфікацію. Вона вдруге в сезоні грає в основній сітці турніру рівня WTA.