Цуренко вийшла у друге коло турніру WTA 250 у Тунісі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (34) перемогла француженку Клоє Паке (187) на старті турніру WTA 250 у Монастірі.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.
У другому колі Леся зіграє з американкою Клер Лю.
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $259,303
Перше коло, 17 жовтня
Леся Цуренко - Клоє Паке 6:2, 6:3
Раніше у друге коло турніру у Тунісі вийшла Катаріна Завацька.