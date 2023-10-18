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Цуренко вийшла у друге коло турніру WTA 250 у Тунісі

Українка зіграє у другому колі турніру
Сьогодні 13:07 189 0
Цуренко вийшла у друге коло турніру WTA 250 у Тунісі
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (34) перемогла француженку Клоє Паке (187) на старті турніру WTA 250 у Монастірі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.

У другому колі Леся зіграє з американкою Клер Лю.

Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $259,303
Перше коло, 17 жовтня

Леся Цуренко - Клоє Паке 6:2, 6:3

Раніше у друге коло турніру у Тунісі вийшла Катаріна Завацька.

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