Цуренко вийшла у друге коло турніру WTA 250 у Тунісі

Українка зіграє у другому колі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (34) перемогла француженку Клоє Паке (187) на старті турніру WTA 250 у Монастірі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.

У другому колі Леся зіграє з американкою Клер Лю.

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд – $259,303

Перше коло, 17 жовтня

Леся Цуренко - Клоє Паке 6:2, 6:3

Раніше у друге коло турніру у Тунісі вийшла Катаріна Завацька.