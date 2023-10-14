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Завацька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Тунісі

Українка у трьох сетах обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції
Сьогодні 16:55 196 0
Завацька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Тунісі
Фото - Getty Images
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька обіграла гречанку Деспіну Папаміхаї на старті кваліфікації турніру WTA 250 у Монастирі (Туніс).

Матч тривав 2 години та 36 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

За право виходу в основну сітку в Монастирі Завацька буде грати з представницею Сербії Наталією Стеванович.

Jasmin Open Monastir - WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Півфінал
14 жовтня

Катаріна Завацька (Україна, 2) – Деспіна Папаміхаїл (Греція) 3:6, 6:3, 6:4

Раніше збірна України назвала склад на матч із Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг.

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