Сачко поступився на старті кваліфікації турніру ATP 250 у Стокгольмі

Віталій Сачко вибув із боротьби на турнірі ATP 250 у Швеції

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (161) поступився росіянину Павлу Котову (103) у першому колі кваліфікації турніру ATP 250 в Стокгольмі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. Сачко 7 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Nordic Open - ATP 250

Стокгольм, Швеція

Хард (зал)

Призовий фонд - €750,950

Кваліфікація, Перше коло

14 жовтня

Павло Котов - Віталій Сачко (Україна) 6:4, 7:6 (4)

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