Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:55 1143 1
Литва переграла Болгарію, Словенія розгромила Фінляндію: результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 303
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Сьогодні 20:10 633
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:55 2245
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Сьогодні 18:50 258
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Сьогодні 18:43 2353
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Сьогодні 18:22 616
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було
Сьогодні 17:55 4001
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Сьогодні 17:10 821
Буковина переграла Хуст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:24 378
Прямі трансляції

Сачко поступився на старті кваліфікації турніру ATP 250 у Стокгольмі

Віталій Сачко вибув із боротьби на турнірі ATP 250 у Швеції
Сьогодні 20:24 152 0
Сачко поступився на старті кваліфікації турніру ATP 250 у Стокгольмі
Фото - Getty Images
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (161) поступився росіянину Павлу Котову (103) у першому колі кваліфікації турніру ATP 250 в Стокгольмі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. Сачко 7 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав  1 з 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Nordic Open - ATP 250
Стокгольм, Швеція
Хард (зал)
Призовий фонд - €750,950
Кваліфікація, Перше коло
14 жовтня

Павло Котов - Віталій Сачко (Україна) 6:4, 7:6 (4)

Раніше збірна України назвала склад на матч із Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27691
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4001
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2995
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3007
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18097
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя 2380
Рекомендуємо
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18405
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12692 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36226
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15762 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23034
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20285 7