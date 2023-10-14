Сачко поступився на старті кваліфікації турніру ATP 250 у Стокгольмі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (161) поступився росіянину Павлу Котову (103) у першому колі кваліфікації турніру ATP 250 в Стокгольмі.
Матч тривав 2 години 7 хвилин. Сачко 7 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.
BNP Paribas Nordic Open - ATP 250
Стокгольм, Швеція
Хард (зал)
Призовий фонд - €750,950
Кваліфікація, Перше коло
14 жовтня
Павло Котов - Віталій Сачко (Україна) 6:4, 7:6 (4)
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