Збірна України назвала склад на матч із Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - billiejeankingcup.com.
Збірна України з тенісу оголосила склад на матч плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг з Нідерландами.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Україну представлять Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.
Калініна дебютує у складі дорослої жіночої збірної України. Востаннє вона грала за національну команду в 12-річному віці.
До складу збірної Нідерландів увійшли Аранча Рус, Аріанне Гартоно, Сюзан Ламенс, Демі Схюрс.
Матч України та Нідерландів відбудеться 11-12 листопада у Вільнюсі.
Раніше Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї.