Збірна України назвала склад на матч із Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг

Став відомий склад збірної України

Збірна України з тенісу оголосила склад на матч плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг з Нідерландами.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Україну представлять Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.

Калініна дебютує у складі дорослої жіночої збірної України. Востаннє вона грала за національну команду в 12-річному віці.

До складу збірної Нідерландів увійшли Аранча Рус, Аріанне Гартоно, Сюзан Ламенс, Демі Схюрс.

Матч України та Нідерландів відбудеться 11-12 листопада у Вільнюсі.

Раніше Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї.