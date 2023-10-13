Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна (28) поступилась китаянці Чжен Ціньвень (24) у чвертьфіналі турніру в Чженчжоу.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6.
Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 1з 4 брейк-пойнтів.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
1/4 фіналу, 13 жовтня
Чжен Ціньвень (Китай) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!