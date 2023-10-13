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Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї

Матч тривав 1 годину 28 хвилин
Сьогодні 15:51 177 0
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) поступилась китаянці Чжен Ціньвень (24) у чвертьфіналі турніру в Чженчжоу.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6. 

Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 1з 4 брейк-пойнтів.

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Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
 1/4 фіналу, 13 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

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