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Федерер: Однозначно залишуся вірним тенісу

Сьогодні 15:49 185 0
Федерер: Однозначно залишуся вірним тенісу
Фото: Getty Images
#Роджер Федерер

Джерело - GQ Germany.

Легендарний тенісист Роджер Федерер має намір залишитися у спорті після закінчення кар'єри.

Про це він розповів порталу GQ Germany.

"Моїм дітям 9 і 14 років, тому наступні кілька років, безумовно, будуть дуже захоплюючими і вирішальними для нашої сім'ї. Я хочу бути поруч, спостерігати, як вони ростуть, і допомагати їм усім, чим можу.

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У професійному плані мені належить здійснити перехід від діючого спортсмена до бізнесмена. Я хочу й надалі бути частиною спорту, знаходити чудових партнерів, брати участь і відігравати в ньому важливу роль. Я однозначно залишуся вірним тенісу. Залишається лише побачити, в якій ролі", - сказав Федерер.

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