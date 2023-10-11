Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (43) обіграла хорватку Донну Векич (21) у другому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.
Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 7:6 (2).
Українка 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 11 брейк-пойнтів.
Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 11 жовтня
Леся Цуренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 7:6 (4), 7:6 (2)
Раніше Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї.