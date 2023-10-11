Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу

Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (43) обіграла хорватку Донну Векич (21) у другому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 7:6 (2).

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 11 брейк-пойнтів.

Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Друге коло, 11 жовтня

Леся Цуренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 7:6 (4), 7:6 (2)

Раніше Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї.