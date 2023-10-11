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Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу

Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру
Сьогодні 18:57 239 0
Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко, #Донні Векич

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (43) обіграла хорватку Донну Векич (21) у другому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 7:6 (2).

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 11 брейк-пойнтів.

Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 11 жовтня

Леся Цуренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 7:6 (4), 7:6 (2)

Раніше Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї.

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