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Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї

Матч тривав 1 годину 36 хвилин
Сьогодні 11:51 286 0
Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Вєра Звонарьова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) перемогла росіянку вєру звонарьову (369) у другому колі турніру WTA 500 у Китаї.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Калініна не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 11 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Вєра Звонарьова (країна-терорист) 7:5, 6:1

У наступному колі українка зіграє з переможцем пари Цінь Вень Чжен (24) - Марія Саккарі (6).

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