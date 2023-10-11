Калініна перемогла росіянку звонарьову у другому колі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) перемогла росіянку вєру звонарьову (369) у другому колі турніру WTA 500 у Китаї.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.
Калініна не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 11 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) – Вєра Звонарьова (країна-терорист) 7:5, 6:1
У наступному колі українка зіграє з переможцем пари Цінь Вень Чжен (24) - Марія Саккарі (6).
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